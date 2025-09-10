BİNSİDAP Temsilcilerinden İl Sağlık Müdürü'ne Ziyaret
Bingöl Sivil Toplum Dayanışma Platformu, İl Sağlık Müdürü Samet Tatlı'yı ziyaret ederek kentte bir araştırma hastanesinin kurulması talebinde bulundu. Sağlık Müdürü, ziyarette sağlık alanındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Bingöl Sivil Toplum Dayanışma Platformu (BİNSİDAP) temsilcileri, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Samet Tatlı'yı ziyaret etti.
BİNSİDAP'tan yapılan açıklamaya göre, ziyarette platform temsilcileri kentte araştırma hastanesinin kurulması için talepte bulundu.
İl Sağlık Müdürü Tatlı ise platform temsilcilerine kentte sağlık alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel