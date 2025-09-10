Haberler

BİNSİDAP Temsilcilerinden İl Sağlık Müdürü'ne Ziyaret

BİNSİDAP Temsilcilerinden İl Sağlık Müdürü'ne Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Sivil Toplum Dayanışma Platformu, İl Sağlık Müdürü Samet Tatlı'yı ziyaret ederek kentte bir araştırma hastanesinin kurulması talebinde bulundu. Sağlık Müdürü, ziyarette sağlık alanındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bingöl Sivil Toplum Dayanışma Platformu (BİNSİDAP) temsilcileri, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Samet Tatlı'yı ziyaret etti.

BİNSİDAP'tan yapılan açıklamaya göre, ziyarette platform temsilcileri kentte araştırma hastanesinin kurulması için talepte bulundu.

İl Sağlık Müdürü Tatlı ise platform temsilcilerine kentte sağlık alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı

Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi ve üvey kardeşini öldüren genç: Onu daha çok seviyordu

Annesi ve üvey kardeşini öldürdü, ifadesi kan donduruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.