BİNSİDAP Temsilcilerinden İl Sağlık Müdürü'ne Ziyaret

Bingöl Sivil Toplum Dayanışma Platformu (BİNSİDAP) temsilcileri, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Samet Tatlı'yı ziyaret etti.

BİNSİDAP'tan yapılan açıklamaya göre, ziyarette platform temsilcileri kentte araştırma hastanesinin kurulması için talepte bulundu.

İl Sağlık Müdürü Tatlı ise platform temsilcilerine kentte sağlık alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.