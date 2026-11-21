Sanatçı Binnur Ersay'ın "Zamansız Nallar", "Renklerin Hafızası" ve "Yedi Tepe Bir Bakış" başlıklı üç bölümden oluşan kişisel resim sergisi, Galataport İstanbul Paket Postanesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışına İstanbul Valisi Davut Gül ile Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün yanı sıra siyaset ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan sanatçı Ersay, serginin, daha önce atlar temasıyla beğeniye sunduklarının devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Seçkisinde İngiliz, Arap ve Anadolu atlarına yer verdiğini belirten Ersay, İngiliz ve Arap atlarını daha sakin, Anadolu atlarını ise savaşçı ve özgür ruhlarıyla öne çıkan figürler olarak ele aldığını ifade etti.

Anadolu atlarının bu özelliklerinden dolayı çalışmalarında ağırlıklı olarak yer aldığına işaret eden Ersay, renkleri özgür ve hareketli fırça darbeleriyle kullanarak atların enerjisini ve hareketini yansıtmaya çalıştığını anlattı.

Binnur Ersay, atların ardından çiçekler aracılığıyla insan ruhunu resmetmeye yöneldiğini, İstanbul'un yaşam tarzı, insanları, doğası, tarihi ve kültürüyle her zaman kendisini etkilediğini dile getirdi.

İstanbul'u konu alan çalışmalarının da sergide bulunduğunu kaydeden sanatçı, sergiyi gezenlerin güzel duygularla ayrılmasını umduğunu söyledi.

Ziyaretçilerde en çok özgürlük duygusunu uyandırmayı amaçladığını vurgulayan Ersay, şöyle konuştu:

"Şu anda hepimizin mücadelesi bu. Özgür bir ruh olduklarını herkes farklı şekilde yansıtır, her kap aldığı kadardır. Aldıkları kadarını onlara yansıtabilsem, özgürlüğün bir kısmını bırakabilsem onlar da çok büyük bir yol katetmiş olacak. Dünya aslında hep bir şekilde, bir yerde bizi kısıtlıyor ama özgür düşünce, özgür hayatlar çok yol alır. Ben en çok bu açıdan ilerledim. İstanbul bana inanılmaz bir özgürlüğü simgeliyor, deniziyle, havasıyla, insanlarıyla... Dönüyorum, çiçekler ayrı bir güzelliği yansıtıyor. Dedim ki bunun enerjisini de atlarla yansıtayım. Üç temayla geldim, inşallah bunu da hissettirmişimdir."

Binnur Ersay, Bakü Modern Sanat Müzesi'nde 2022 yılında Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'ne ithafen düzenlediği, 60'tan fazla eserden oluşan "Karabağ Atları" sergisini açtı.

Sanatçının Galataport İstanbul Paket Postanesi'ndeki yeni kişisel sergisinde yer alan "Zamansız Nallar" bölümü, at figürünü özgürlük ve kültürel hafıza ekseninde ele alırken "Renklerin Hafızası" zaman ve bellek temasını işliyor. "Yedi Tepe Bir Bakış" bölümünde ise İstanbul'un çok katmanlı kültürel dokusu ve kent belleği tuvale yansıtılıyor.

Kültürel bellek, kent, doğa ve insanın çevresiyle kurduğu ilişkiler üzerine yoğunlaşan sergi, 10 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA