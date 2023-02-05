Binlerce Yeni Zelandalı Uçurtma Günü'nü Kutladı Güncel Haberler Binlerce Yeni Zelandalı, Uçurtma Günü'nü kutlamak için Cumartesi günü ülkenin Güney Adası'ndaki en büyük kent olan Christchurch'ün Yeni Brighton Plajı'na akın etti. Binlerce Yeni Zelandalı, Uçurtma Günü'nü kutlamak için Cumartesi günü ülkenin Güney Adası'ndaki en büyük kent olan Christchurch'ün Yeni Brighton Plajı'na akın etti. Her yıl düzenlenen etkinlik, amatör ve profesyonel uçurtmacıları biraraya getiriyor. İnsanları dışarı çıkmaya ve doğayla iletişim kurmaya teşvik etmek amacıyla Christchurch'te her yaz düzenli olarak uçurtma festivali düzenleniyor. Uçurtma Günü, bölgede ailelerin çocuklarıyla birlikte yapabildikleri en önemli aktivitelerden biri haline geldi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Christchurch'ten bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Christchurch Güncel Haberler

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