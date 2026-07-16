Haberler

Kaybolduğu Yunanistan'da kamera görüntüleri ortaya çıkan Taner'in ailesinden yardım talebi

Kaybolduğu Yunanistan'da kamera görüntüleri ortaya çıkan Taner'in ailesinden yardım talebi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de yaşayan Balat ailesi, 9 ay önce yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçen ve bir daha haber alınamayan oğulları Taner Balat'ın bulunması için yetkililerden yardım istedi. Ailenin çabaları ve güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BİNGÖL'de yaşayan Balat ailesi, yaklaşık 9 ay önce Avrupa'da çalışmak amacıyla yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçip, o tarihten beri de kendisinden haber alamadıkları oğulları Taner Balat'ın (23) bulunması için yetkililerden yardım istedi. Balat'ın, Yunanistan'da bir otogarda Selanik'e girmek için bilet aldığı görüntüleri de ortaya çıktı.

Balat ailesi, yaklaşık 9 ay önce Avrupa'da çalışmak amacıyla yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçen ve o tarihten bu yana haber alamadıkları Taner Balat'ın bulunması için yetkililere çağrıda bulundu. Aile, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların Yunan makamlarıyla etkin temas kurmasını istedi. Anne Gülsel Balat, yetkililerden oğlunun bulunması için yetkililerden yardım isteyerek, "Çaresiz kaldım. 9 aydır ekrana çıkmak istemedim. 'Umut Allah'tandır' dedim, bir yerden ışık gelir mutlaka. Çaresiz kaldım. Sadece evladımı istiyorum, bana yardım edin" dedi.

'OĞLUMU BULANA KADAR VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Baba Paşa Balat ise oğullarını bulana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade ederek, "3 çocuk babasıyım. En büyük oğlum Taner'di. 9 ay önce kayboldu. O süre zarfı içerisinde biz bütün yerlere, bütün resmi kurumlara başvuru yaptık. Yunanistan'a başvuru yaptık ancak herhangi bir sonuç alamadık. Bu süre zarfı içerisinde bize destek olan, bize yardımcı olan bütün halkımıza, bütün devlet kurumlarına hepsine buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Oğlumu bulana kadar biz vazgeçmeyeceğiz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız ve yetkililerden ben yardım istiyorum. Çocuklarım için ailem için. Ne yapılması gerekiyorsa ben ricada bulunuyorum buradan bütün herkese" diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Taner Balat'ın Yunanistan'da bir otogarda Selanik'e gitmek için bilet aldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yunanistan'a giden ailenin kendi imkanlarıyla ulaştığı görüntülerde, Balat'ın otogardaki bir firmanın görevlisinden bilet aldıktan sonra ayrıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili sessizliğini bozdu

Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

İşte Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine sevk anları
Ünlülere yeni dalga operasyon! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltında, listede 25 isim var

Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy gözaltında! Listede 25 isim var
İlyas Yalçıntaş'ın evinden çıkanlara bakın

Baskın yapılan ünlü şarkıcının evinden çıkanlara bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Yılmaz'ın kuzeni de uyuşturucudan gözaltında

Cem Yılmaz'ın yakını da uyuşturucudan gözaltında
Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ismi

Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte kuracağı yeni partinin ismi

Tuzla'da durdurulan otobüsten cephanelik çıktı: 120 silah ele geçirildi

Böylesi görülmedi! Çetenin otobüsü var ve içinden bunlar çıktı
Türkiye onu katıldığı yarışma programıyla tanıdı! Ayşe Nur Balcı gözaltında

Türkiye onu katıldığı yarışma programıyla tanıdı!

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye'nin sırasına şaşıracaksınız

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Nissan, 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor

Otomotiv devi 34 yıllık efsane modelini üretimden kaldırıyor
Sepetini alan bahçeye koştu: Yaban mersinine yoğun ilgi

Sepetini alan bahçeye koştu: O meyveye yoğun ilgi