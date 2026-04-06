Bingöl Üniversitesi Rektörü Çelik, AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 106. yılı vesilesiyle yaptığı paylaşımda, ajansın tarihi misyonunu ve tarafsız habercilik anlayışını vurguladı.

Çelik, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Mücadele'nin en çetin günlerinde milletin sesi olmak ve doğru bilgiyi kamuoyuna ulaştırmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920'den bu yana üstlendiği tarihi misyonu başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Anadolu Ajansının kurulduğu günden itibaren tarafsız, güvenilir ve hızlı habercilik anlayışıyla hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda önemli bir referans kaynağı haline geldiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Hakikatin izinde yürüyen, kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğunu büyük bir özveriyle yerine getiren Anadolu Ajansı, bugün de güçlü yayın ağı ve nitelikli insan kaynağıyla küresel ölçekte saygın bir konuma sahiptir. Dijitalleşen dünyada değişen iletişim dinamiklerine uyum sağlayarak haberciliğin gelişimine öncülük etmesi, kurumun vizyonunun en önemli göstergelerindendir. Bu vesileyle Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyor, bugün bu köklü kurumda görev yapan tüm çalışanları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik
