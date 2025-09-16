Bingöl Üniversitesi'nden Yeni Nesil Üniversite Vizyonu

Bingöl Üniversitesi, "Yeni Nesil Üniversite" vizyonu kapsamında akademik kriterlerde değişim sürecini başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, yeni düzenlemelerle akademik yükseltme ve atanma süreçlerinin, bilimsel etki, sürdürülebilirlik, uluslararasılaşma ve toplumsal katkı odaklı hale getirildiği bildirildi.

Bu adımla üniversitenin, yalnızca teorik bilgi üreten değil aynı zamanda bilgiyi topluma aktaran bir misyonla hareket edeceği kaydedilen açıklamada, yeni sistemde, SCI, SSCI ve AHCI endekslerinde taranan dergilerde yayımlanan çalışmalar ile dergi etki faktörlerinin akademik yükseltmelerde belirleyici olacağı belirtildi.

TÜBİTAK, Horizon Europe gibi uluslararası fonlardan alınan projeler ve sanayi iş birlikleri de yükseltmelerde dikkate alınacağı ifade edilen açıklamada, Bingöl'ün sosyo-ekonomik yapısına uygun şekilde tarım, hayvancılık, enerji, tarih ve kültür alanlarında yapılacak uygulamalı araştırmaların teşvik edileceği kaydedildi.

Açıklamada, yabancı akademisyenlerle ortak projelerin geliştirilmesi, uluslararası öğrenci sayısının artırılması ve yurt dışındaki üniversitelerle ikili iş birliklerinin güçlendirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.