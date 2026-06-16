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Bingöl Üniversitesi ile perde firması arasında işbirliği protokolü imzalandı

Bingöl Üniversitesi ile perde firması arasında işbirliği protokolü imzalandı
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Bingöl Üniversitesi ile bir perde firması arasında imzalanan protokolle, Giyim Üretim Teknolojisi Programı öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerini fabrika ortamında yapmaları, staj ve yarı zamanlı çalışma imkanları ile mezuniyet sonrası istihdam fırsatları sunulması hedefleniyor.

Bingöl Üniversitesi ile bir perde firması arasında öğrencilerin mesleki uygulama becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlayan işbirliği protokolü imzalandı.

Bingöl Üniversitesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik ile perde firmasının yönetim kurulu başkanı Murat Öztürk tarafından imzalanan protokol kapsamında, Giyim Üretim Teknolojisi Programı ile öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Protokolle öğrencilerin uygulamalı derslerinin bir bölümünü fabrika ortamında gerçekleştirmeleri, özel sektörün teknik ve uygulama altyapısından yararlanmaları ve sektör deneyimini eğitim süreçlerine yansıtmaları amaçlanıyor.

İşbirliği kapsamında öğrenciler, uygulama dersleri ve yaz stajlarını firma bünyesinde yapabilecek.

Ayrıca öğrencilerin okul ders saatleri dışında yarı zamanlı çalışma imkanlarından yararlanmaları ve mezuniyet sonrasında istihdam edilmelerine yönelik fırsatlar sunulması planlanıyor.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
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