Bingöl'ün Yedisu ilçesinde ilkbahar güzelliği yaşanıyor - Haberler

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde ilkbahar güzelliği yaşanıyor
AA - Metin Dere - Güncel
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Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, yeşilin tonları ve karlı dağların bütünleşen görüntüsü hakim.Sarp dağların arasında kurulu Yedisu ilçesi, her mevsimde faklı güzelliğe bürünüyor.
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, yeşilin tonları ve karlı dağların bütünleşen görüntüsü hakim.
Sarp dağların arasında kurulu Yedisu ilçesi, her mevsimde faklı güzelliğe bürünüyor.
El değmemiş doğasıyla görenleri hayran bırakan Yedisu ilçesi, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.
Kış mevsiminin ardından çiçeklerin açtığı, şu sıralar yeşilin tonlarının kapladığı tabiat, karlı dağlarla ilgi çekici manzaralar oluşturuyor.
Yaklaşık 2 bin 850 nüfuslu ilçenin ilkbahar güzelliği drone ile görüntülendi.
AA / Metin Dere - Güncel