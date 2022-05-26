Bingöl'ün Yedisu ilçesinde ilkbahar güzelliği yaşanıyor - Haberler

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Bingöl'ün Yedisu ilçesinde ilkbahar güzelliği yaşanıyor

AA - Metin Dere - Güncel
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Bingöl'ün Yedisu ilçesinde ilkbahar güzelliği yaşanıyor

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, yeşilin tonları ve karlı dağların bütünleşen görüntüsü hakim.Sarp dağların arasında kurulu Yedisu ilçesi, her mevsimde faklı güzelliğe bürünüyor.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, yeşilin tonları ve karlı dağların bütünleşen görüntüsü hakim.

Sarp dağların arasında kurulu Yedisu ilçesi, her mevsimde faklı güzelliğe bürünüyor.

El değmemiş doğasıyla görenleri hayran bırakan Yedisu ilçesi, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

Kış mevsiminin ardından çiçeklerin açtığı, şu sıralar yeşilin tonlarının kapladığı tabiat, karlı dağlarla ilgi çekici manzaralar oluşturuyor.

Yaklaşık 2 bin 850 nüfuslu ilçenin ilkbahar güzelliği drone ile görüntülendi.

AA / Metin Dere - Güncel

İlkbahar, Bingöl, Yedisu, Güncel, Haberler

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