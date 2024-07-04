Üye Girişi
Haberler

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, 14 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen yolcu otobüsünde bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 14 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 FA 2698 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl-Solhan kara yolunun Yüzen Adalar Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, 14 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Solhan ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

trafik Solhan Bingöl Acil Durum Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!

Gol sevinci sonrası UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'dan yeni paylaşım: Yüksel Türk!

 Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından şok iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu

Sinan Ateş davasında tetikçinin avukatından şok iddia: Ateş'i arkadaşı vurdu

 Savcılıktan Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi

Savcılıktan Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi

 Bir sigara grubuna 10 TL zam! En ucuzu 67 lira oldu

Bir sigara grubuna 10 TL zam! En ucuzu 67 lira oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title