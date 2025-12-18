Karlıova'da sahipsiz binek hayvanlar toplatılmaya başlandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sahipsiz binek hayvanlar toplatılmaya başlandı.

Karlıova Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilçede trafik güvenliğinin sağlanması ve hayvanların olumsuz kış şartlarından korunması amacıyla Kaymakamlık koordinasyonunda sahipsiz binek hayvanlarının toplanmasına başlandığı belirtildi.

Paylaşımda, "Toplanan hayvanların daha sağlıklı ve güvenli bir alanda yaşamaları için belediyemize ait hayvan barınağına teslim edilmiştir." ifadesine yer verildi.