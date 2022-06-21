Bingöl Sağlık Müdürü Gündoğdu, Adaklı'da sağlık çalışanlarını ziyaret etti
AA - Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel
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Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, Adaklı ilçesinde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.
Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, Adaklı ilçesinde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.
İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Gündoğdu, Adaklı İlçe Entegre Hastanesi ve Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Yürütülen hizmetlerle ilgili bilgi alan Gündoğdu, sağlık personeline çalışmalarında kolaylık diledi.
AA / Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel