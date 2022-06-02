Bingöl Milli Eğitim Müdürü Yücel, öğrencilerle kitap okudu - Haberler

Bingöl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, ziyaret ettiği köy okullarında öğrencilerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yücel, ziyaretler kapsamında Karlıova ilçesindeki Halifan köyünü ziyaret etti.

Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Yücel, daha sonra okul bahçesinde düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldı.

Yücel, öğrencilerle ağaç gölgesinde bir süre kitap okudu.