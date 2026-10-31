Bingöl merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı

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BİNGÖL merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen projeli soruşturma kapsamında; Bingöl merkezli 4 ilde 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 27 Ekim saat 05.30'da gerçekleştirilen operasyona 70 ekip, 3 Özel Harekat timi olmak üzere 350 personel, 2 İHA ve 5 narkotik dedektör köpeği katıldı. Operasyonda yakalanan 27 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 20 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı