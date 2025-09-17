Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kiğı'da İncelemelerde Bulundu

Bingöl'de İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Kiğı ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Özel'e il müdür yardımcıları Orhan Buğrahan ve Abdulhaluk Çakan ile şube müdürleri Remzi Dinler, Muhittin Bulut, Orhan Avcı ve Ahmet Akgündoğdu eşlik etti.

Özel ve beraberindekiler Kiğı Kaymakamı Hüseyin Çamkerten'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra Kiğı Öğretmenevi Konferans Salonunda öğretmenler ve okul yöneticileriyle toplantı gerçekleştirildi.

Özel ve beraberindekiler yapımı süren Fuat Dağıstan Çok Programlı Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Özel, okulun tamamlanmasının ilçeye önemli bir eğitim yatırımı kazandıracağını belirtti.