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Bingöl haberi: Bingöl'de "Göç Yönetimi" konulu seminer düzenlendi

AA - Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel
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Bingöl haberi: Bingöl'de 'Göç Yönetimi' konulu seminer düzenlendi

Edinilen Bingöl gelişmesine göre Bingöl İl Göç İdaresi Müdürlüğünce kamu çalışanlarına yönelik Göç Yönetimi konulu seminer gerçekleştirildi.

Bingöl İl Göç İdaresi Müdürlüğünce kamu çalışanlarına yönelik Göç Yönetimi konulu seminer gerçekleştirildi.

İl Göç İdaresinden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen seminerde kamu çalışanlarının göç konusunda bilgilerini arttırmak amacıyla göç yönetimiyle ilgili uygulanan projeler ve mevcut göç yönetimi konuları anlatıldı.

İl Göç İdaresi Müdürü Akif Esen, göç yönetimi ile ilgili var olan yanlış algı ve bilgilerin giderilmesi için uygulanan politikaları katılımcılarla paylaştı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Uyum ve İletişim Çalışma Grup Başkanı Handan Arda Elaldı da okullarda sosyal uyumun arttırılması, akran zorbalığı tedbirleri ve sosyal uyumun güçlendirilmesi için yapılabilecek faaliyetleri aktardı.

AA / Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel

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