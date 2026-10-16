Haberler

Bingöl'den çalınan 3 milyon liralık havlu, halı ve yorganlar Iğdır'da bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'deki bir iş yerinden çalınan, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan havlu, halı ve yorganlar Iğdır'da polisin takibiyle bulundu. Malzemeler başka araca aktarılırken operasyon düzenlendi, çalınan mallara el konuldu ve hırsızlık iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'deki bir iş yerinden çalınan havlu, halı ve yorganlar Iğdır'da polisin takibi sonucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bingöl'den çalınan ve piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan havlu, halı ve yorganların Iğdır'a getirildiğini tespit etti.

Polis ekipleri, çalıntı malzemelerin getirildiği kamyonu belirleyip takibe aldı. Malzemeler, başka bir araca aktarılırken operasyon düzenlendi.

Çalınan malzemelere sahibine teslim edilmek üzere el konulurken, hırsızlık iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Kış kapıyı erken çaldı! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü

Kış kapıyı erken çaldı! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şarkıcı Soner Olgun hayatını kaybetti

Ünlü sanatçıdan acı haber
84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı

84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı
Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü

Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
ABD'de ilkokula silahlı saldırı! 3 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti

Haberi alan veliler okulun önüne koştu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İnfial yaratan görüntü! 4 aylık bebeğine şiddet uygulayıp babasına video gönderdi

İnfial yaratan görüntü! Kocasından intikam almak için yaptığına bakın
Rusya'da İHA saldırısı sonrası büyük kaos! 30 saattir bekliyorlar

Havalimanlarında büyük kaos! 30 saattir böyle bekliyorlar
Ucuz palamut tartışmaları sürerken gelen görüntü isyan ettirdi

Ucuz palamut tartışmaları sürerken gelen görüntü isyan ettirdi