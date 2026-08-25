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Bingöl'deki Peri Suyu, gri balıkçıllara ve karabataklara ev sahipliği yapıyor

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Bingöl'ün Kiğı ilçesinden geçen Peri Suyu, gri balıkçılara, karabataklara ve çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinden geçen Peri Suyu, gri balıkçılara, karabataklara ve çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

İlçenin doğal güzellikleri arasında yer alan Peri Suyu'nda, özellikle su seviyesinin düştüğü dönemlerde sığ bölgeler kuşların beslenme alanına dönüşüyor.

Su üzerinde ilerleyen karabataklar ile sığ sularda avlarını gözleyen gri balıkçıllar, zaman zaman uçarak suyun farklı noktalarına konuyor.

Bölgede görüntülenen kuşlar, suyun doğal güzelliğine de renk katıyor.

Kaynak: AA
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