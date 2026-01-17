Haberler

Bingöl'de yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile tır, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Bingöl-Erzurum kara yolunun Hacılar köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, otobüsteki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı.

Tır ve yolcu otobüsünün çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
