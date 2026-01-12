Bingöl'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

BİNGÖL Valiliği, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 13 Ocak Salı günü 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 13 Ocak Salı günü ara verildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının aşırı buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ şeklinde olacağı yönündeki tahminler doğrultusunda öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla; 13.01.2026 Salı günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, ağır kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.