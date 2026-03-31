Bingöl'de sağanak sonrası köy yolu çöktü

Güncelleme:
Bingöl Valiliği, Yelesen grup köy yolundaki toprak kayması sonrası yolun trafiğe açılması için devam eden çalışmaları duyurdu. Aşırı sağanak yağışların neden olduğu çökme ve kayma nedeniyle güvenlik için yolun kullanımı yasaklandı.

'YOLUN TRAFİĞE AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, sağanağın ardından toprak kayması sonucu bir kısmı çöken Yelesen grup köy yolunun trafiğe açılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde son günlerde etkili olan aşırı sağanak yağışlar neticesinde, merkeze bağlı Yelesen Grup Yolu güzergahında toprak kayması meydana gelmiştir. Yaşanan bu doğa olayı sebebiyle söz konusu yolun belirli bir kısmında çökme ve kayma oluşmuş, güzergahtaki ulaşım güvenliği olumsuz etkilenmiştir. Olayın hemen ardından Valiliğimiz koordinesinde; İl Özel İdaremize bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, ulaşımda yaşanan aksamaları gidermek amacıyla ekiplerimizce başlatılan çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Yolun tekrar güvenli bir şekilde trafiğe açılması için çalışmalar devam etmekte olup, sürücülerimizin ve bölge halkının çalışma yapılan söz konusu güzergahı yol tamamlanana kadar kullanmamaları gerekmektedir. Süreç valiliğimizce yakından takip edilmekte olup, çalışmaların durumu hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir" denildi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye bastı! Türkiye yeni bir döneme girdi
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü

Köpeğini ağaca asıp öldürdü! Gerekçesi olaydan daha skandal
İstanbul'un orta yerinde güpegündüz kanlı infaz

Sultangazi'de kanlı infaz! Hiç tanımadığı adamı katletti
Böyle takı töreni görülmedi! Dansı davetlileri mest etti

Herkes bu kızı konuşuyor! Böyle takı töreni görülmedi
Afrika değil Denizli! Mantar aramak için çıktığı ormanda karşılaştığı hayvana bakın

Afrika değil Denizli! Ormanda karşısına çıkan hayvana bakın
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü

Köpeğini ağaca asıp öldürdü! Gerekçesi olaydan daha skandal
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı