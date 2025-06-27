Bingöl'de Yangın, 260 Dönüm Buğday Alanı Zarar Gördü

Bingöl'de 2 noktada çıkan yangında, buğday ekili 260 dönüm alan zarar gördü.

Genç ilçesine bağlı Kültür Mahallesi ve merkez Çayağzı mevkisinde buğday ekili tarlalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgelerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda 260 dönüm alan zarar gördü.