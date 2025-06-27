Bingöl'de Yangın, 260 Dönüm Buğday Alanı Zarar Gördü

Bingöl'de Yangın, 260 Dönüm Buğday Alanı Zarar Gördü
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Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili 260 dönüm tarla zarar gördü. Yangın, Kültür Mahallesi ve Çayağzı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. İtfaiye ve jandarma ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Bingöl'de 2 noktada çıkan yangında, buğday ekili 260 dönüm alan zarar gördü.

Genç ilçesine bağlı Kültür Mahallesi ve merkez Çayağzı mevkisinde buğday ekili tarlalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgelerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda 260 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
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