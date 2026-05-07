Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,