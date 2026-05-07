Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

BİNGÖL'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı