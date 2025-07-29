Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 746 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

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Bingöl'ün merkez, Genç ve Solhan ilçelerinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 746 kök Hint keneviri ve 13,93 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 746 kök Hint keneviri ile 13,93 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez, Genç ve Solhan ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik 25-27 Temmuz'da çalışma yaptı.

Çalışmada, 746 kök Hint keneviri ile 13,93 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
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