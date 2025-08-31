Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Bingöl'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramada, 2 kök Hint keneviri ile 460,20 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.K. (20), O.K. (21), F.B. (21) ve H.S.B. (20) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden F.B. ile H.S.B. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, D.K. ve O.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.