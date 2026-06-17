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Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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Bingöl'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi
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