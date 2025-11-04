Bingöl'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Bingöl'de Kültür Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Hüseyin Y.'nin kullandığı otomobil ile Berşan K.'nın kullandığı panelvan çarpıştı ve otomobil devrildi. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
