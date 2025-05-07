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Bingöl'de Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi

Bingöl'de Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde, Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Kaymakam ve diğer resmi yetkililer öğrencilerle bir araya gelerek trafik kuralları hakkında bilinçlendirme yaptı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik uygulama noktasında gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Muhammed Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emre Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Hasan Boncuk, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Çetin, öğrencilerle birlikte vatandaşları ve toplumu bilinçlendirmek adına etkinliğin düzenlendiğini belirterek, etkinlikte emeği geçenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Etkinlikte, emniyet ve jandarma ekiplerince öğrencilere temel trafik kurallarına ilişkin bilgiler aktarılarak, çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
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