Bingöl'de hafif ticari araç ile taksinin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Bingöl'de hafif ticari araç ile taksinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'de hafif ticari araç ile taksinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 12 ACM 971 plakalı hafif ticari araç ile 12 T 0139 plakalı taksi, Bingöl Sanayi Sitesi'nin alt geçit mevkisinde çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş