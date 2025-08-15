Küçük çocuk, termal tesisin havuzunda boğularak can verdi
Bingöl'ün Ilıcalar beldesinde bulunan bir termal tesisin havuzunda 7 yaşındaki çocuk hareketsiz halde bulundu. Yapılan müdahalelere rağmen çocuk yaşamını yitirdi.
KÜÇÜK ÇOCUK HAVUZDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
Ilıcalar beldesindeki bir termal tesisin havuzunda 7 yaşındaki E.V'yi hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sudan çıkarılan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel