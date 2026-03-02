Haberler

Bingöl'de sanayide çalıştırılmak istenen otomobil yandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de sanayi sitesine tamir için götürülen bir otomobil, çalıştırılmaya çalışıldığı sırada motor bölümünden alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

BİNGÖL'de tamir için getirildiği sanayi sitesinde çalıştırılmak amacıyla itilen otomobil, motor kısmından alev alarak yandı.

Olay, akşam saatlerinde Kaleönü Mahallesi, Bingöl-Muş kara yolu üzerinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre işyeri çalışanları, arıza nedeniyle bir tamirci dükkanına getirilen 12 ZZ 400 plakalı otomobili, tamir sonrası çalıştırmak amacıyla itmeye başladı. Bu sırada otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi

İsrail bir ülkeye daha ölüm yağdırıyor! Can kaybı korkunç boyutlarda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...

Erdoğan'dan dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...
Herkes Trump'ın boynundaki yaraya odaklandı

Herkes ne diyeceğini unutup, boynundaki yaraya odaklandı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı

İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani için harekete geçildi
İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt

İkisi de İranlı! Rejim yanlısından rejim karşıtına sert yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...

Erdoğan'dan dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...
Bölgede artan gerilim sonrası EuroLeague'de 2 maç ertelendi

Savaş sonrası milyonların izlediği turnuvadaki maçlar da ertelendi
Hamaney'in yerine geçen Arafi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

Hamaney'in yerine geçti, mesajını verdi!