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Bingöl'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bingöl'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 12 T 0681 plakalı taksi ile 06 BL 7337 plakalı otomobil, Bingöl-Solhan kara yolunun Boğlan Bulvarı mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan taksi sürücüsü, ambulansla Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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