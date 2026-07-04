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Bingöl'de devrilen su tankerindeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bingöl'de devrilen su tankerindeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde su tankerinin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde su tankerinin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ömer Karabulak yönetimindeki 07 EIP 53 plakalı su tankeri, Karlıova-Yedisu kara yolu Kaynarpınar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, tanker sürücüsü Karabulak ve Ömer Faruk Özçelik yaralandı.

Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özçelik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Bülent Temiz
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