Bingöl'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltında

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Genç Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda, Genç ilçesi kırsalında bir şüpheliye ait olduğu değerlendirilen çadıra düzenlenen operasyonda, 3 tabanca, av tüfeği, 5 gram kenevir tohumu, hassas terazi ve suç unsuru malzeme ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda, şüpheli V.T. hakkında adli işlem başlatıldı.