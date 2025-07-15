Bingöl'de Şiddetli Rüzgar Reklam Panosunu Devrildi, Bir Kişi Yaralandı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen reklam panosu, o sırada yürüyen bir kişiyi yaraladı. H.İ.T, çevredekilerin yardımıyla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle üzerine reklam panosu düşen kişi yaralandı.
Yeni Mahalle'deki reklam panosu, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.
O sırada kaldırımda yürüyen H.İ.T, reklam panosunun altında kalarak yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla panonun altından çıkarılan yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel