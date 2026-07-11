Bingöl'de Peri Çayı'nda Boğulan Lise Öğrencisi Toprağa Verildi

BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde serinlemek için girdiği Peri Çayı'nda akıntıya kapılan lise öğrencisi Ali Kemal Övet (15), boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Kiğı ilçesi maden ocağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için Peri Çayı'na giren Kiğı, Fuat Dağıstan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Ali Kemal Övet, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Ali Kemal'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hastane morgunda yapılan otopsi işlemleri sonrası Kiğı Cemevi'ne getirilen Ali Kemal Övet'in cenazesi, ilçe merkezindeki aile kabristanında toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı