Bingöl'de Sancak Belediyesi'ne ait minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi

Bingöl'de seyir halindeyken alev alan Sancak Belediyesi'ne ait bir minibüs, yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, çıkış nedeni araştırılıyor.

BİNGÖL'de, seyir halindeyken alev alan Sancak Belediyesi'ne ait bir minibüs, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Bingöl- Muş karayolu Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Sancak Belediyesi'ne ait Muhammet Baysemur yönetimindeki 12 AL 629 plakalı minibüs, seyir halindeyken motor kısmından aldı. Motordan duman yükseldiğini gören Baysemur, minibüsü yol kenarına çekip itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm minibüsü sardı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, minibüs ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.