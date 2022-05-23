Bingöl'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu - Haberler

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Bingöl'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Sinan Atan - Güncel
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Bingöl'de sağanak yağış ve dolu etkili olduBİNGÖL Bingöl kent merkezinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu, birçok yer resmen beyaza büründü.

Bingöl'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu

BİNGÖL Bingöl kent merkezinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu, birçok yer resmen beyaza büründü. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl merkezde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, dolu da etkisini gösterdi. Kent merkezindeki birçok nokta dolu ile birlikte beyaza büründü.

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İhlas Haber Ajansı / Sinan Atan - Güncel

Bingöl, Güncel, Haberler

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