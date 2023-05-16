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Bingöl'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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BİNGÖL'de camiden çıkıp yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Remezan Atyıldız (80) hayatını kaybetti, Bedri İşler (68), yaralandı.

BİNGÖL'de camiden çıkıp yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Remezan Atyıldız (80) hayatını kaybetti, Bedri İşler (68), yaralandı. Otomobil sürücüsü B.A. gözaltına alındı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Camiden çıkıp, yolun karşısına geçmeye çalışan Remezan Atyıldız ile Bedri İşler'e, B.A. yönetimindeki 34 RU 4211 plakalı otomobil çarptı. Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Atyıldız hayatını kaybetti, İşler'in durumunun iyi olduğu bildirildi. Gözaltına alınan B.A.'nın ise polisteki işlemleri sürüyor.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel

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