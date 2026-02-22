Haberler

Bingöl'de Trafik Kazası: İki Yaralı

Bingöl'de kontrolden çıkan bir otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

BİNGÖL'de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Bingöl-Elazığ kara yolu İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 48 GG 006 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
