Bingöl'de Otomobil ile Sürücü Kursu Aracının Çarpışması: 2 Yaralı

BİNGÖL'de bir otomobil ile sürücü kursu eğitim aracının çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza akşam saatlerinde Bingöl Genç karayolu Çayağzı mevkisinde meydana geldi. A.K. idaresindeki 23 HV 255 plakalı otomobil, sürücü adayı Y.İ.'nin kullandığı 12 DA 500 plakalı kurs otomobiliyle çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kurs aracı sola dönüş yaptığı sırada arkasından gelen otomobil çarpıyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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