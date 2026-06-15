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Bingöl'de dere yatağına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bingöl'de dere yatağına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Bingöl'ün Yedisu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 HT 1539 plakalı otomobil, Yedisu-Karlıova kara yolunun Elmalı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Ö.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan 1 kişi de Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ö.K'nin cenazesi, aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Metin Dere
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