Karlıova'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Nurullah Akaydın idaresindeki 76 DE 929 plakalı minibüs, Bingöl-Erzurum kara yolu Sudurağı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücü ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bülent Temiz