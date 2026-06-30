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Bingöl'de meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ceviz, badem ve asma ağaçlarına zarar verdi. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Halimepınar Mahallesi'ndeki meyve bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ceviz, badem ve asma ağaçları zarar gördü.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi
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