"Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın bölge finali yapıldı - Haberler

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"Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın bölge finali yapıldı

AA - Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel
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Bingöl'de "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın bölge finali gerçekleştirildi.

Bingöl'de "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın bölge finali gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü koordinatörlüğünde Ulu Cami'de düzenlenen yarışmaya 7 şehirden 7 kişi katıldı.

İl Müftü Vekili Yunus Bolluk, buradaki konuşmasında, daha önce illerinde yarışıp birinci olanların bölge yarışmasına katıldığını belirterek, "Yarışma neticesinde Muş'tan gelen arkadaşımız birinci, Bingöl'den katılan ikinci, Van'dan gelen okuyucu ise üçüncü oldu. Bölge yarışmasında birinci olan okuyucu Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandı." dedi.

Yarışmada birinci olan Ahmet Agit de mutlu olduğunu, Türkiye finalinde de aynı başarıyı elde etmeyi umduğunu söyledi.

Programa, Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç, imam hatipler ve vatandaşlar katıldı.

Yarışma sonunda dereceye girenlere Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

AA / Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel

Bingöl Cami Van Muş Güncel Haberler

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