Bingöl'de İşçilerin Kaldığı Konteynerde Çıkan Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Olay, gece saatlerinde Kiğı ilçesi Abar Mahallesi yakınlarındaki şantiyede meydana geldi. Yol yapımında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, iddiaya göre elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangında konteynerdeki Gökhan Turan hayatını kaybetti, Yusuf A. dumandan etkilendi. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yusuf A. Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Turan'ın cansız bedeni de otopsi için morga götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel