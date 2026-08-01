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Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bingöl-Muş Bulvarı Gündoğdu Kavşağı mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 12 ACD 351 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Kazada, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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