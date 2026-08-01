Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Bingöl-Muş Bulvarı Gündoğdu Kavşağı mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 12 ACD 351 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Kazada, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA