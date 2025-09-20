Haberler

Bingöl'de 'Hz. Peygamber ve Aile Hayatı' Konferansı Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Solhan ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından 'Hz. Peygamber ve Aile Hayatı' konulu konferans gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterimi ve ilahiler seslendirilirken, emekli Müftü Hanifi Ballı Hz. Muhammed'in aile hayatından örnekler paylaştı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde "Hz. Peygamber ve Aile Hayatı" konulu konferans gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğü tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sinevizyon gösterimi yapıldı, İlçe Müftülüğü din görevlileri korosu ilahiler seslendirdi, emekli Müftü Hanifi Ballı Hz. Muhammed'in aile hayatından örnekler aktardı.

İlçe Müftüsü Fatih Baz da yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan zulümlere değindi.

Programa, Kaymakam Adnan Doğan, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
4 aydır kulüpsüzdü! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu

4 aydır kulüpsüzdü! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dusan Tadic Al Wahda'da şov yapmaya devam ediyor

Neler yapıyorsun öyle Tadic
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.