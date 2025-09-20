Bingöl'de 'Hz. Peygamber ve Aile Hayatı' Konferansı Düzenlendi
Bingöl'ün Solhan ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından 'Hz. Peygamber ve Aile Hayatı' konulu konferans gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterimi ve ilahiler seslendirilirken, emekli Müftü Hanifi Ballı Hz. Muhammed'in aile hayatından örnekler paylaştı.
İlçe Müftülüğü tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sinevizyon gösterimi yapıldı, İlçe Müftülüğü din görevlileri korosu ilahiler seslendirdi, emekli Müftü Hanifi Ballı Hz. Muhammed'in aile hayatından örnekler aktardı.
İlçe Müftüsü Fatih Baz da yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan zulümlere değindi.
Programa, Kaymakam Adnan Doğan, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.