Bingöl'de heyelan sonrası evin duvarına dayanan toprak kütlesi endişeye neden oldu
Bingöl'ün Genç ilçesinde yoğun yağışların ardından meydana gelen heyelan, bir müstakil evin duvarına dayandı. Ev sahibi Rahim Kanat, heyelan sırasında büyük korku yaşadıklarını belirterek yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.
İlçenin Gözütok köyü Binekli mezrasında etkili sağanak nedeniyle heyelan yaşandı.
Kayan toprak, Rahim Kanat'ın dağın yamacında bulunan müstakil evinin duvarına dayandı.
Kanat, heyelan sırasında büyük korku yaşadıklarını belirtti.
Yeniden heyelan yaşanabileceğini ifade eden Kanat, "Evimin dağa bakan tarafında heyelan meydana geldi. Yetkililerden inceleme yapmalarını ve destek olmalarını bekliyoruz." dedi.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik