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Bingöl'de Gıda Hijyenine Aykırı 200 Kilogram Sakatata El Konuldu

Bingöl'de Gıda Hijyenine Aykırı 200 Kilogram Sakatata El Konuldu
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Bingöl'de yapılan denetimlerde gıda ve hijyen kurallarına aykırı olarak taşınan 200 kilogram sakatat ele geçirildi. İç bağırsak ve ciğerlerin bulunduğu araçta yapılan kontrol sonrası malzemeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bingöl'de bir araçta yapılan aramada, gıda ve hijyen kurallarına aykırı taşınan 200 kilogram sakatata el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şeref Yol Kontrol Noktasında yaptığı denetimde şüpheli bir araçta arama yaptı.

Yapılan kontrollerde, gıda ve hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı tespit edilen 150 kilogram iç bağırsak ve 50 kilogram ciğer ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
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