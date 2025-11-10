Bingöl'de Firari Hükümlü Yakalandı

Bingöl'de hakkında 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce arananların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürütüldü.

Çalışla kapsamında "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ile "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından hakkında 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.